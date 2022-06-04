Авиация РФ нанесла удар по Сумской области

Авиация РФ ночью в субботу, 4 июня, нанесла удар по Сумской области, заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"После 4 утра на территории Сумской области работал вражеский самолет. Четыре взрыва на территории Сумского района", - отметил Живицкий.

Жертв среди гражданского населения нет.

По словам главы ОВА, информация о разрушении уточняется.