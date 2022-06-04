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2022-06-04
Авиация РФ нанесла удар по Сумской области
Жертв среди гражданского населения нет.
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram
Авиация РФ ночью в субботу, 4 июня, нанесла удар по Сумской области, заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в
"После 4 утра на территории Сумской области работал вражеский самолет. Четыре взрыва на территории Сумского района", - отметил Живицкий.
Жертв среди гражданского населения нет.
По словам главы ОВА, информация о разрушении уточняется.
Войска РФ продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской области.
Анна Конюченко, ZN.ua