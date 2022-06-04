За сутки Вооруженные Силы Украины на Донбассе отбили 9 роSSийских атак

Украинские защитники продолжают держать оборону и наносят противнику потери в технике и живой силе, информирует ZN.ua.

За сутки Вооруженные Силы Украины на Донбассе отбили 9 роSSийских атак
© Facebook/Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины 3 июня отразили 9 роSSийских атак в Донецкой и Луганской областях. На одном из участков этого фронта до сих пор продолжается бой. Оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных жителей, сообщает группировка Объединенных сил.

За сутки украинские военные на Донбассе уничтожили один роSSийский танк, артиллерийскую систему, 6 боевых бронированных машин, 2 специальных бронированных автомобиля, 3 единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны в регионе сбили крылатую ракету, тактический разведывательный беспилотник «Элерон» и 2 беспилотника «Орлан-10».

Сообщается, что оккупанты вдоль всей линии фронта применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, а также наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и жилым кварталам.


Антон Герасименко, ZN.ua





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