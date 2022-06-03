"Это их территория": Байден заговорил о возобновлении переговоров между Украиной и рф

Американский президент ответил на вопрос об уступках москве в мирных переговорах.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не будет навязывает свое мнение украинской власти в вопросах возможных уступок кремлю. В то же время американский лидер подчеркнул, что США продолжат укреплять военный потенциал Украины. Об этом президент рассказал американским журналистам.

"Это их территория, и я не собираюсь говорить им, что они должны или не должны делать с ней", - прокомментировал Байден, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли Украине, по его мнению, пойти на территориальные уступки РоSSии ради достижения мирного соглашения.

При этом глава Белого дома выразил надежду на то, что "рано или поздно" конфликт в Украине увенчается достижением мирных договоренностей. Он подчеркнул, что не знает, когда и при каких обстоятельствах это может произойти.