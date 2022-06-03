Под Харьковом "потерялась" целая разведрота оккупантов: подробности

В Харьковской области, в освобожденных ВСУ населенных пунктах, пропала целая разведывательная рота "мобилизованных" с оккупированных территорий Луганской области.

Об этом пишут сепаратистские Telegram-каналы, информирует Апостроф .

Они указывают, что связь с оккупантами исчезла после того, как ВСУ освободили Ольховку и Малую Рогань. Именно там и пропали "разведчики". Разыскивают около 40 человек.

Как рассказывал "Апостроф", принудительно "мобилизованные" в ряды так называемой "армии ДНР" жители временно оккупированных территорий обратились к президенту РоSSии Владимиру Путину с просьбой проверить законность их "мобилизации". Они жалуются что с начала войны терпят голод и холод, и их бросают на убой.