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2022-06-03
Под Харьковом "потерялась" целая разведрота оккупантов: подробности
В Харьковской области, в освобожденных ВСУ населенных пунктах, пропала целая разведывательная рота "мобилизованных" с оккупированных территорий Луганской области.
Об этом пишут сепаратистские Telegram-каналы, информирует
Они указывают, что связь с оккупантами исчезла после того, как ВСУ освободили Ольховку и Малую Рогань. Именно там и пропали "разведчики". Разыскивают около 40 человек.
Как рассказывал "Апостроф", принудительно "мобилизованные" в ряды так называемой "армии ДНР" жители временно оккупированных территорий обратились к президенту РоSSии Владимиру Путину с просьбой проверить законность их "мобилизации". Они жалуются что с начала войны терпят голод и холод, и их бросают на убой.
Лена Руденко, Апостроф