Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасы

Швеция направит в Украину противокорабельное, противотанковое и стрелковое вооружение и боеприпасы в рамках четвертого пакета помощи нашему государству. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter .

По ее словам, пакет также будет включать в себя финансовую поддержку украинской армии.

"Швеция отправит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7 мм винтовки, в том числе боеприпасы. Этот четвертый пакет поддержки включает также финансовый взнос на нужды Вооруженных сил Украины. Общая сумма составляет более 95 миллионов евро. Война РоSSии против Украины должна прекратиться", — написала Линде.

Sweden will send anti-ship missiles, anti-tank weapons and 12.7 mm rifles including ammunition to ??. This 4th support package also includes financial contribution to the Ukrainian Armed Forces. Total amount includes more than 95 million euros. Russia’s war against ?? must stop!