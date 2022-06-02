РоSSиян ждут "сюрпризы": Залужный, Ермак, Салливан и Милли поговорили по телефону
Новый пакет американской военной помощи точно не станет последним для Украины, информирует
Сегодня состоялся телефонный разговор между главой офиса президента Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Об его итогах на своем
"Мы обсудили новый пакет военной помощи США для Украины, который включает в себя РСЗО HIMARS и боеприпасы, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС и другие боеприпасы", - отметил он, добавляя, что россиян ждут "сюрпризы", которые "не понравятся врагу".
Ермак добавил, что новый пакет помощи США для Украины точно не будет последним.