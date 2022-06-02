РоSSиян ждут "сюрпризы": Залужный, Ермак, Салливан и Милли поговорили по телефону

Новый пакет американской военной помощи точно не станет последним для Украины, информирует ZN.ua.

РоSSиян ждут
© Андрей Ермак / Facebook

Сегодня состоялся телефонный разговор между главой офиса президента Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Об его итогах на своем Телеграм-канале сообщил Ермак.

"Мы обсудили новый пакет военной помощи США для Украины, который включает в себя РСЗО HIMARS и боеприпасы, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС и другие боеприпасы", - отметил он, добавляя, что россиян ждут "сюрпризы", которые "не понравятся врагу".

Ермак добавил, что новый пакет помощи США для Украины точно не будет последним.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
Кремль снова хочет штурмовать Киев, но есть одна загвоздка: "К осени..."Кремль снова хочет штурмовать Киев, но есть одна загвоздка: "К осени..."
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский перед парламентом Люксембурга: "РоSSияне разрушили почти весь Донбасс"Зеленский перед парламентом Люксембурга: "РоSSияне разрушили почти весь Донбасс"
Генерал Валерий Залужный пообщался с главнокомандующим армии Франции Тьери БюркаромГенерал Валерий Залужный пообщался с главнокомандующим армии Франции Тьери Бюркаром
Из-за вторжения РФ в Украину 5,2 миллиона детей нуждаются в гуманитарной помощи — ЮНИСЕФИз-за вторжения РФ в Украину 5,2 миллиона детей нуждаются в гуманитарной помощи — ЮНИСЕФ
РоSSия похитила минимум четверть миллиона украинских детейРоSSия похитила минимум четверть миллиона украинских детей
РоSSия потеряла десятки миллиардов евро, которые теперь не сможет направить на финансирование террора — ЗеленскийРоSSия потеряла десятки миллиардов евро, которые теперь не сможет направить на финансирование террора — Зеленский
РоSSияне разрушили современный велокомплекс в ЛиманеРоSSияне разрушили современный велокомплекс в Лимане
РоSSияне вошли на окраины Северодонецка, число жертв среди жителей растет: фото из городаРоSSияне вошли на окраины Северодонецка, число жертв среди жителей растет: фото из города
Советник Ермака: "РоSSия в истерике из-за того, что Украина получит американскую реактивную артиллерию MLRS"Советник Ермака: "РоSSия в истерике из-за того, что Украина получит американскую реактивную артиллерию MLRS"
Контрактники в роSSийской армии ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины — аудиоперехват СБУКонтрактники в роSSийской армии ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины — аудиоперехват СБУ
РоSSиянки агитируют оккупантов писать рапорты и возвращаться домой — аудиоперехват ГУРРоSSиянки агитируют оккупантов писать рапорты и возвращаться домой — аудиоперехват ГУР
Последние новости
Подгружаем последние новости