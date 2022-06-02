РоSSиян ждут "сюрпризы": Залужный, Ермак, Салливан и Милли поговорили по телефону

Сегодня состоялся телефонный разговор между главой офиса президента Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Об его итогах на своем Телеграм-канале сообщил Ермак.

"Мы обсудили новый пакет военной помощи США для Украины, который включает в себя РСЗО HIMARS и боеприпасы, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС и другие боеприпасы", - отметил он, добавляя, что россиян ждут "сюрпризы", которые "не понравятся врагу".