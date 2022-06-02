В новой Стратегической концепции НАТО будет вписана главная угроза — РоSSия

Основная тема саммита – поддержка нашей страны.

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит напомнила, что на саммите Альянса, который должен состояться в этом месяце, будет утверждена новая Стратегическая концепция – впервые с 2010 года, и именно РоSSия будет названа в эней главной угрозой. Ее слова цитирует пресс-служба Минобороны США.

"РоSSия появится в Стратегической концепции в качестве первостепенной угрозы Альянсу", – сказала Смит.

Главной темой саммита станет поддержка Украины.

"Мы надеемся, что эти две страны присоединятся к нам в Мадриде в качестве приглашенных", – сказала она.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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