Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит напомнила, что на саммите Альянса, который должен состояться в этом месяце, будет утверждена новая Стратегическая концепция – впервые с 2010 года, и именно РоSSия будет названа в эней главной угрозой. Ее слова цитирует пресс-служба Минобороны США .

"РоSSия появится в Стратегической концепции в качестве первостепенной угрозы Альянсу", – сказала Смит.

Главной темой саммита станет поддержка Украины.

"Мы надеемся, что эти две страны присоединятся к нам в Мадриде в качестве приглашенных", – сказала она.