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2022-06-02
В новой Стратегической концепции НАТО будет вписана главная угроза — РоSSия
Основная тема саммита – поддержка нашей страны.
Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит напомнила, что на саммите Альянса, который должен состояться в этом месяце, будет утверждена новая Стратегическая концепция – впервые с 2010 года, и именно РоSSия будет названа в эней главной угрозой. Ее слова цитирует
"РоSSия появится в Стратегической концепции в качестве первостепенной угрозы Альянсу", – сказала Смит.
Главной темой саммита станет поддержка Украины.
"Мы надеемся, что эти две страны присоединятся к нам в Мадриде в качестве приглашенных", – сказала она.
Виктория Хмилевская, ZN.ua