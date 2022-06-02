"Бросились выдирать": оккупантов взбесили детские рисунки с украинскими флагами

"Бросились выдирать": оккупантов взбесили детские рисунки с украинскими флагами

В оккупированном поселке Марковцы Луганской области оккупанты ведут борьбу с детскими рисунками.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай.

«Марковщина под контролем орков, но дышит Украиной и живет с верой в свою страну, а не выдуманные «три буквы». В День защиты детей самые маленькие жители области рисовали то, что... Дети не лгут… Взрослые русские ублюдки, с интеллектом животного, бросились выдирать из асфальта нарисованные флаги», - рассказал Гайдай на своей странице в Facebook.

Глава Луганщины добавил, что идиотам не понять, что Украина не в асфальте, а в сердах.

Добавим, утром 2 июня Гайдай сообщил, что роSSийские оккупанты повердили еще 52 дома.

«То есть еще более 50 семей, а с учетом многоэтажек – гораздо больше, остались без крова. 50-60 домов область теряет каждый день. В селах и селениях, которые штурмуют россияне, жилье выгорает улицами», - сообщил глава Луганщины.


Катерина Петренко, politeka.net

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