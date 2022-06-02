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2022-06-02
РоSSийские захватчики нанесли три ракетных удара по Сумской области, три человека ранены — глава ОВА
Есть разрушения.
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram
Ночью войска РФ нанесли три ракетных удара по Сумской области, трое мирных жителей ранены,
«Сумщина. Около полуночи, во время воздушной тревоги, роSSийский вражеский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Сумского района, Краснопольской громады», - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, один дом разрушен полностью в результате прямого попадания ракеты. Еще несколько домов повреждены, большие разрушения в домохозяйствах.
По предварительной информации, по меньшей мере, трое мирных жителей ранены.
«Все – гражданские жители Краснополья. Живые, пока в больнице», - добавил Живицкий.
На месте обстрелов работают спасатели.
Анастасия Гурин, ZN.ua