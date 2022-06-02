РоSSийские захватчики нанесли три ракетных удара по Сумской области, три человека ранены — глава ОВА

Есть разрушения.

РоSSийские захватчики нанесли три ракетных удара по Сумской области, три человека ранены — глава ОВА
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram

Ночью войска РФ нанесли три ракетных удара по Сумской области, трое мирных жителей ранены, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

«Сумщина. Около полуночи, во время воздушной тревоги, роSSийский вражеский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Сумского района, Краснопольской громады», - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, один дом разрушен полностью в результате прямого попадания ракеты. Еще несколько домов повреждены, большие разрушения в домохозяйствах.

По предварительной информации, по меньшей мере, трое мирных жителей ранены.

«Все – гражданские жители Краснополья. Живые, пока в больнице», - добавил Живицкий.

На месте обстрелов работают спасатели.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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