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2022-06-02
Байден и Столтенберг обсудят усиление европейских союзников на фоне агрессии РоSSии
Стороны обсудят усиление трансатлантических союзников, а также мероприятия по подготовке к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня, информирует
В четверг в Вашингтоне пройдет встреча президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Лидеры обсудят усиление союзников по НАТО на фоне войны, которую РоSSия развязала в Европе, сообщает
"Президент вместе с советником по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном будет встречаться в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - отметила пресс-секретарь администрации президента США.
Антон Герасименко, ZN.ua