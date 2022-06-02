Байден и Столтенберг обсудят усиление европейских союзников на фоне агрессии РоSSии

Стороны обсудят усиление трансатлантических союзников, а также мероприятия по подготовке к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня, информирует ZN.ua.

Байден и Столтенберг обсудят усиление европейских союзников на фоне агрессии РоSSии

В четверг в Вашингтоне пройдет встреча президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Лидеры обсудят усиление союзников по НАТО на фоне войны, которую РоSSия развязала в Европе, сообщает Укринформ.

"Президент вместе с советником по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном будет встречаться в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - отметила пресс-секретарь администрации президента США.


Антон Герасименко, ZN.ua

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