Байден и Столтенберг обсудят усиление европейских союзников на фоне агрессии РоSSии

В четверг в Вашингтоне пройдет встреча президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Лидеры обсудят усиление союзников по НАТО на фоне войны, которую РоSSия развязала в Европе, сообщает Укринформ .

"Президент вместе с советником по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном будет встречаться в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - отметила пресс-секретарь администрации президента США .