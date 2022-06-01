Победа Путина обречет на смерть на наш общий мир – Rzeczpospolita

Публицист упрекает некоторых западных лидеров, которые "устали от Украины" и хотят вернуться к торговле с РФ, информирует ZN.ua.

Победа Путина обречет на смерть на наш общий мир – Rzeczpospolita
© Официциальный сайт Кремля

Польский публицист Ежи Сурдыковский в газете Rzeczpospolita предупредил, что это не война Путина с Украиной, а столкновение роSSийского евразийства с Европой. Однако он обратил внимание на "усталость Украины": "усталость волонтеров, помогающих беженцам, усталость людей доброй воли, принявших их под своей крышей, усталость РоSSии, которая через несколько дней должна была войти в Киев и установить там правительство-сателлита, а теперь должно километр за километром уничтожать все, оставляя за собой выжженную землю, которая раньше была житницей Европы”.

Сурдыковский пишет, что устал Запад, который сначала так красиво и единодушно поддерживал жертву агрессии, а теперь на собственной шкуре чувствует, что санкции дорого стоят. Публицист отмечает, что украинский президент Владимир Зеленский при любой встрече государственных деятелей, говоря к ним с большого экрана, требуя тяжелого оружия, их больше всего раздражает, потому что не хочет отдавать РоSSии территорию.

Польский публицист упрекает некоторых западных лидеров, мол, ритуальные жесты в защиту демократии и нерушимости границ уже сделаны, в конце концов, нужно возвращаться к старой торговле.

Ведущие страны ЕС осторожно воздерживаются от поставок оружия Украины, что объясняет уклончивую политику Германии и Франции.

"А между тем по несчастному Донбассу сует убийственный каток роSSийской артиллерии, а в серьезных еженедельниках отставные генералы и гражданские эксперты указывают, что у роSSийского гиганта еще есть нетронутые резервы, а Украина, лишенная их, вскоре должна проиграть", — пишет Сурдыковский.

Он подчеркивает, что это "не война Путина с Украиной, а столкновение роSSийского евразийства с Европой. Демократия чужда духу РФ, а также безжизненна и недейственна, ибо в современном мире только деспотизм способен на эффективные действия. Возможно, тогда они бы поняли, что победа Путина обречет на смерть наш общий мир”, — с грустью подчеркивает Ежи Сурдыковский.


Александр Хребет, ZN.ua

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