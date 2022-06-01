В Бундестаге "разнесли" Шольца из-за Украины: "Что вы нам не говорите, канцлер?"

Олаф Шольц, Бундестаг

В Германии оппозиция обрушилась с критикой на канцлера ФРГ Олафа Шольца за нежелание прямо сказать о том, что Украина должна выиграть эту войну.

Как пишет Bild, с резкой критикой выступил глава парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Перепалка произошла, когда Шольц выступал в Бундестаге.

"Что вы нам не говорите, канцлер?" – спросил Мерц.

Он отметил, что Шольц просто говорит, что РоSSия не должна выиграть эту войну и что Украина должна стоять на своем. Однако Мерц потребовал, чтобы канцлер четко заявил, что "Украина должна выиграть войну", а РоSSия должна, по крайней мере, отступить за линию соприкосновения до 24 февраля.

Олаф Шольц

"Почему бы вам просто не сказать это очень четко? Есть ли там вторая повестка?" – риторически спросил Мерц.

Шольц на это, как пишет Bild, повторил свою мантру: "Путин не должен и не выиграет эту войну".

Он также заявил Мерцу, что для Германии будет высокомерно и совершенно неуместно обсуждать, что должна делать Украина. Шольц заявил, что только сама Украина принимает решение, "и никто другой, господин Мерц".

Лидер оппозиции также раскритиковал Шольца из-за того, что канцлер более месяца не выполняет распоряжение Бундестага о поставках тяжелого вооружения в Украину. Он добавил, что в ЕС также "в настоящее время есть только недовольство, есть разочарование по поводу неясной роли Германии и есть реальный гнев в отношении вас и вашего правительства".

"В последнее время вы говорите немного больше, чем обычно, но продолжаете ничего не говорить", – подчеркнул Мерц.

Олаф Шольц


Алексей Ионов, politeka.net

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