Друзья познаются в беде: рейтинг стран, которые больше всего помогли Украине

Большое количество государств выражают свою поддержку Украине, которая стала жертвой роSSийской агрессии. Они вводят санкции против РФ, предоставляют гуманитарную и военную помощь.

Forbes опубликовал перечень наиболее дружественных для Украины стран, которые показали это на деле, информирует Апостроф.

Составляя рейтинг, издание учитывало 11 критериев, свидетельствующих о поддержке Украины. Это голосование на Генассамблее ООН за вывод роSSийских войск, введение антироSSийских санкций и закрытие для нее воздушного пространства, признание геноцида украинцев со стороны РоSSии/СССР, высылка дипломатов, включение страны-агрессора в список враждебных стран, участие в конференции на базе Рамштайн.

Также на результат повлияли объем помощи Украине по оценке Kiel Institute в денежном выражении и как часть от ВВП, визиты высших должностных лиц в Украину в период с 24 февраля по 30 мая.

Кроме того, в рейтинге учтено сопротивление некоторых государств введению ограничений против РоSSийской Федерации.


Маргарита Лепс, Апостроф

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