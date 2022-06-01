Друзья познаются в беде: рейтинг стран, которые больше всего помогли Украине

Большое количество государств выражают свою поддержку Украине, которая стала жертвой роSSийской агрессии. Они вводят санкции против РФ , предоставляют гуманитарную и военную помощь.

Forbes опубликовал перечень наиболее дружественных для Украины стран, которые показали это на деле, информирует Апостроф .

Составляя рейтинг, издание учитывало 11 критериев, свидетельствующих о поддержке Украины. Это голосование на Генассамблее ООН за вывод роSSийских войск, введение антироSSийских санкций и закрытие для нее воздушного пространства, признание геноцида украинцев со стороны РоSSии/СССР, высылка дипломатов, включение страны-агрессора в список враждебных стран, участие в конференции на базе Рамштайн.

Также на результат повлияли объем помощи Украине по оценке Kiel Institute в денежном выражении и как часть от ВВП , визиты высших должностных лиц в Украину в период с 24 февраля по 30 мая.

Кроме того, в рейтинге учтено сопротивление некоторых государств введению ограничений против РоSSийской Федерации.