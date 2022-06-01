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2022-06-01
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Сгорит и часть ракеты-носителя под названием Донбасс.
Обтекатель отделится от ракеты и сгорит в атмосфере© Руслан Левиев/Twitter
Роскосмос, который 3 июня должен запустить ракету-носитель «Союз» с космическим кораблем «Прогресс», решил нанести на нее надпись «РоSSия своих не бросает». Но нанесена она на обтекатель ракеты, который отделится после старта и сгорит в атмосфере.
Фаина Ваулина, ZN.ua