Російський держконцерн "Роскосмос" і NASA підписали угоду про польоти інтегрованих екіпажів на російських та американських космічних кораблях. Про це повідомляється в Telegram-каналі відомства країни-агресора.

Там зазначили, що угода «відповідає інтересам Росії та США та сприятиме розвитку співробітництва в рамках програми МКС та ефективної реалізації проєктів з дослідження та освоєння космічного простору в мирних цілях».