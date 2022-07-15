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2022-07-15
"Роскосмос" і NASA домовилися про польоти спільних екіпажів на МКС
Це дозволить гарантувати, що на МКС буде присутній мінімум один російський космонавт або один американський астронавт, інформує
"Роскосмос" і NASA домовилися про інтегровані екіпажі космічних кораблів© NASA
Російський держконцерн "Роскосмос" і NASA підписали угоду про польоти інтегрованих екіпажів на російських та американських космічних кораблях. Про це
Там зазначили, що угода «відповідає інтересам Росії та США та сприятиме розвитку співробітництва в рамках програми МКС та ефективної реалізації проєктів з дослідження та освоєння космічного простору в мирних цілях».
Фаїна Вауліна, ZN.ua