"Роскосмос" і NASA домовилися про польоти спільних екіпажів на МКС

Це дозволить гарантувати, що на МКС буде присутній мінімум один російський космонавт або один американський астронавт, інформує ZN.ua.

"Роскосмос" і NASA домовилися про інтегровані екіпажі космічних кораблів
© NASA

Російський держконцерн "Роскосмос" і NASA підписали угоду про польоти інтегрованих екіпажів на російських та американських космічних кораблях. Про це повідомляється в Telegram-каналі відомства країни-агресора.

Там зазначили, що угода «відповідає інтересам Росії та США та сприятиме розвитку співробітництва в рамках програми МКС та ефективної реалізації проєктів з дослідження та освоєння космічного простору в мирних цілях».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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