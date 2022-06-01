Враг закрепляется в Северодонецке и "зализывает раны" в Изюме: где продолжается наступление

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито девять атак врага, уничтожено два танка, 13 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 6 вражеских авто.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой своде Генштаба ВСУ.

Так, согласно обновленным данным, на Северском направлении подразделения противника проводят инженерное оборудование позиций в районах некоторых населенных пунктов Брянской области, на расстоянии около 3 км от Государственной границы Украины.

Агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области и из артиллерии обстрелял в районе населенного пункта Середина-Буда.

На Слобожанском направлении враг основные усилия продолжал сосредоточивать на удержании занятых позиций и ведении разведки.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Нанес удары вертолетами в районах населенных пунктов Веселое и Терновая.

В результате потерь в районе Долгенького оккупанты отвели отдельные подразделения на восстановление в город Изюм. С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов, усилил группировку в Купянске за счет перемещения батальонной тактической группы.

На Донецком направлении подразделения агрессора, при поддержке авиации, сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий.

Враг провел ремонт железнодорожного мостового перехода в районе Купянска для восстановления логистического снабжения железнодорожной веткой Купянск – Лиман.

На Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их. При поддержке вертолетов Ка–52, ведет наступление в направлении Лиман - Старый Караван, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, отдельными подразделениями достиг успеха, закрепляется в центре города.

На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Почечное.

На Запорожском направлении враг проводил инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны. Передислоцировал в район населенного пункта Васильевка к танковому батальону Т-62 и к мотострелковому батальону.

На Южнобугском направлении враг основные усилия сосредоточивает на удержании занятых позиций и создании дополнительных рубежей обороны. В районах населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое нанес удар из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.