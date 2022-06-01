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2022-06-01
Ночью враг обстрелял одну из громад Днепропетровской области
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, есть ли пострадавшие в результате вражеских обстрелов, информирует
© Валентин Резниченко / Telegram
Ночь на 1 июня в Днепропетровской области прошла без воздушных тревог, но с вражескими обстрелами. Об этом
«Ночь без тревог, но с обстрелами. Враг снова попал из артиллерии по Зеленодольской громаде. Люди не пострадали», – сообщил Резниченко.
Он добавил, что в Широковской громаде электрики ремонтируют линию, поврежденную вчерашней минометной атакой оккупантов в одном из сел общины.
Юлия Москаленко, ZN.ua