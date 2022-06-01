Зеленский рассказал, собирается ли Украина атаковать РоSSию

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается атаковать территорию РоSSии, а РСЗО большой дальности нам нужны для того, чтобы выгнать врага со своей земли. Об этом он рассказал во время интервью Newsmax .

"Я знаю, что люди в США или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их РСЗО использовать для атаки на РоSSию. Смотрите, мы не собираемся нападать на РоSSию. Мы не заинтересованы в РоSSийской Федерации, не боремся на ее территории", - сказал он.