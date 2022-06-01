Северодонецк безжалостно разрушается - мэр города

РоSSийские войска захватили половину Северодонецка, который является ключевым для усилий Москвы по завершению захвата промышленного Донбасса, заявил во вторник мэр города Александр Стрюк, сообщает AP NEWS .

"Город, по сути, безжалостно разрушается квартал за кварталом", - сказал он. - Продолжаются тяжелые уличные бои, а артиллерийские обстрелы угрожают жизни примерно 13 000 мирных жителей, которые все еще укрываются в разрушенном городе, где когда-то проживало более 100 000 человек.

Стрюк сказал, что с момента вторжения РоSSии в Украину в конце февраля погибло более 1500 жителей. Эвакуация из Северодонецка была приостановлена из-за обстрелов.

"Мирные жители гибнут от прямых попаданий, от осколочных ранений и под обломками разрушенных зданий, поскольку большинство жителей прячутся в подвалах и убежищах", - сказал мэр города.

По словам губернатора Луганской области Сергея Гайдая, роSSийский авиаудар по Северодонецку попал в резервуар с азотной кислотой на химическом заводе , вызвав огромную утечку паров. Он разместил фотографию большого облака, нависшего над городом, и призвал жителей оставаться дома и носить противогазы или самодельные маски.

Позже во вторник Гайдай заявил, что "большая часть Северодонецка" находится под контролем РоSSии, хотя он добавил, что ожесточенные бои продолжаются и город не окружен.