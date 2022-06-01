Северодонецк безжалостно разрушается - мэр города

РоSSийские войска в ходе бешеного натиска захватили половину Северодонецка

Северодонецк безжалостно разрушается - мэр города
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РоSSийские войска захватили половину Северодонецка, который является ключевым для усилий Москвы по завершению захвата промышленного Донбасса, заявил во вторник мэр города Александр Стрюк, сообщает AP NEWS.

"Город, по сути, безжалостно разрушается квартал за кварталом", - сказал он. - Продолжаются тяжелые уличные бои, а артиллерийские обстрелы угрожают жизни примерно 13 000 мирных жителей, которые все еще укрываются в разрушенном городе, где когда-то проживало более 100 000 человек.

Стрюк сказал, что с момента вторжения РоSSии в Украину в конце февраля погибло более 1500 жителей. Эвакуация из Северодонецка была приостановлена из-за обстрелов.

"Мирные жители гибнут от прямых попаданий, от осколочных ранений и под обломками разрушенных зданий, поскольку большинство жителей прячутся в подвалах и убежищах", - сказал мэр города.

По словам губернатора Луганской области Сергея Гайдая, роSSийский авиаудар по Северодонецку попал в резервуар с азотной кислотой на химическом заводе, вызвав огромную утечку паров. Он разместил фотографию большого облака, нависшего над городом, и призвал жителей оставаться дома и носить противогазы или самодельные маски.

Позже во вторник Гайдай заявил, что "большая часть Северодонецка" находится под контролем РоSSии, хотя он добавил, что ожесточенные бои продолжаются и город не окружен.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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