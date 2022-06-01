Президент Литвы заявил, что Беларусь утратила свой суверенитет и де-факто стала частью РоSSии

Многие эксперты сходятся во мнении, что в данный момент Беларусь является оккупированной Россией территорией, информирует ZN.ua.

Президент Литвы заявил, что Беларусь утратила свой суверенитет и де-факто стала частью РоSSии

В ходе состоявшегося в Вильнюсе заседания Парламентской ассамблеи НАТО президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, поскольку «де-факто Беларусь стала частью РоSSии», ситуация с безопасностью в Балтийском регионе резко изменилась, а время для реагирования со стороны НАТО сводится к нулю, - сообщает "Голос Америки".

«Путин начал с Украины. Но ясно, что у него есть более масштабные планы – такие, как разрушение всей архитектуры евроатлантической безопасности», – подчеркнул Науседа.

РоSSийские войска вошли на территорию Беларуси для совместных учений «Союзная решимость – 2022» 10 февраля этого года и до сих пор ее не покинули. Многие эксперты сходятся во мнении, что в данный момент Беларусь является оккупированной Россией территорией.

«Лукашенко принес в жертву суверенитет и территориальную целостность Беларуси, – констатирует управляющий директор по глобальной политике в Институте Джорджа Буша Дэвид Крамер. – Де-факто произошла аннексия Беларуси Россией. Лукашенко, на мой взгляд, пособник путинского вторжения в Украину. Он замешан в том, что там произошло, и он, чтобы остаться у власти, стал настолько зависимым от Путина, что без поддержки Путина ему действительно не выжить. Это означает, что способ положить конец почти 30-летнему правлению Лукашенко, – это помочь Украине победить РоSSию. Это будет означать, что у Путина будет меньше возможностей поддерживать Лукашенко оказывать ему критически важную помощь, в которой он нуждается, чтобы оставаться у власти».

Однако не все эксперты согласны с тем, что Беларусь утратила свою независимость.

«Лукашенко, очевидно, практически – марионетка Путина, и мы не знаем всех их договоренностей. Однако получается, так или иначе, что он содействует планам Путина. Но фактически нельзя сказать, что Беларусь является частью РоSSии, – полагает эксперт Германского Фонда Маршалла США Алевтина Снегирь. – И нельзя сказать, что Беларусь уже потеряла свой суверенитет. Ситуация в Украине и то, что происходит сейчас в Белaруси, взаимосвязаны. Белорусская независимость во многом и дальнейшее развитие вообще какого-то демократического сценария в Белaруси зависят от разрешения ситуации в Украине, т.е. от того, как закончится война и когда она закончится».

«Присутствие роSSийских войск на сегодняшний день никак не контролируется белорусскими властями, – считает глава кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Ковалевский. – Они свободно заходят, выходят с территории Беларуси. Они запускают ракеты по украинским городам, запускают бомбардировщики, штурмовики, истребители с нашей территории. Мы также говорим о том, что РоSSия фактически взяла под контроль целые сектора государственного управления в Беларуси. Это и национальная безопасность, и внешняя политика, и экономическая безопасность, вопросы обороны». Белорусская оппозиция объявила также об открытии представительства Светланы Тихановской в Киеве.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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