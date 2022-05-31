Оккупанты обстреляли Харьковскую область: пятеро погибших, среди них ребенок

Войска РФ продолжают убивать мирных жителей.

Оккупанты обстреляли Харьковскую область: пятеро погибших, среди них ребенок
© Олег Синегубов/Telegram

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в понедельник, 30 мая, оккупанты обстреляли Основанский и Киевский районы Харькова, а также Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области.

"К сожалению, есть трое погибших. Женщина в пгт Коротич Харьковского района, мужчина в с. Уды Богодуховского района и женщина в пгт Чкаловское, Чугуевский район. Всего в области ранений получили 14 мирных жителей. Из них четыре человека в Харькове, в том числе 16- летний парень. В пгт Коротич Харьковского района пострадали пятеро гражданских, в том числе девушка 13 лет", - отметил Синегубов в Telegram.

Он также подчеркнул, что оккупанты утром 31 мая снова обстреливали Харьковскую область. В результате обстрела села Ивановка Изюмского района погиб 12-летний ребенок, одно гражданское лицо получило ранения. Кроме того, еще одна женщина погибла в Золочеве.


Анна Конюченко, ZN.ua

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