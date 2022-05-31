Кулеба о разблокировании украинских портов: "Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно"

Во избежание катастрофических последствий, разблокирование портов должно быть осуществлено в течение двух недель, информирует ZN.ua.

Кулеба о разблокировании украинских портов:
© Офис президента

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине требуются гарантии от третьих стран для вывоза зерна из украинских портов.

"Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно. Нам нужны третьи страны, которые возьмут на себя ответственность за соблюдение соглашения. Нас также устраивает вмешательство ООН. Мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы зерно попало к нуждающимся", - отметил Кулеба в интерв. Repubblica.

По его словам, для того чтобы избежать катастрофических последствий, разблокировка портов должна быть осуществлена в течение двух недель.


Анна Конюченко, ZN.ua

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