РФ в войне против Украины потеряла много молодых офицеров, что вредит роSSийской армии – британская разведка

Причем оккупанты понесли потери офицеров не только младшего, но и среднего рангов, информирует ZN.ua.

РФ в войне против Украины потеряла много молодых офицеров, что вредит роSSийской армии – британская разведка
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РФ в войне, развязанной ею же против Украины, вероятно, понесла большие потери среди офицеров среднего и младшего рангов, сообщает британская разведка. В то же время указано, что потеря значительной части молодого поколения офицеров может усугубить проблемы с модернизацией подхода к командованию и контролю.

«РоSSия, вероятно, понесла сокрушительные потери среди своих офицеров среднего и младшего ранга в конфликте, командиры бригад и батальонов, вероятно, разворачивают фронты опасным способом, поскольку они несут бескомпромиссный уровень ответственности за работу своих подразделений. Аналогично младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку у армии не хватает кадров высокоподготовленных и уполномоченных унтерофицеров (сержантов), выполняющих эту роль в западных силах», – говорится в сообщении.

В разведке Британии считают, что утрата значительной части молодого поколения профессиональных офицеров может усугубить его текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и контролю. Сразу же батальонные тактические группы (БТГ), которые восстанавливаются в Украине из уцелевших нескольких подразделений, вероятно, будут менее эффективными из-за нехватки младших руководителей.

«Учитывая многочисленные достоверные сообщения о локализованных мятежах среди роSSийских сил в Украине, нехватка опытных и надежных командиров взводов и рот, вероятно, приведет к дальнейшему снижению морального духа и дальнейшему ухудшению дисциплины», - добавили в разведке.

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