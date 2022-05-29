Контрактники в роSSийской армии ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины — аудиоперехват СБУ
Найти новых желающих воевать непросто, поэтому командование РФ пытается удержать хотя бы этих солдат, информирует
Контрактники в армии РФ ждут конца мая, чтобы поскорее сбежать из Украины. В конце этого месяца истекает определенный роSSийским законодательством 90-дневный срок на проведение так называемой «спецоперации». Поэтому у тех роSSийских контрактников, которые прибыли воевать против Украины в феврале, есть основания «законно» покинуть службу. Об этом свидетельствует новый перехват телефонных разговоров оккупантов,
«Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке», – рассказывает оккупант своему другу.
Найти новых желающих воевать непросто, поэтому роSSийское командование пытается удержать хотя бы этих солдат.
«Приезжают, агитируют там, какими только способами: «Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто тут останется». Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило», - говорит захватчик.