Контрактники в роSSийской армии ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины — аудиоперехват СБУ

Контрактники в армии РФ ждут конца мая, чтобы поскорее сбежать из Украины. В конце этого месяца истекает определенный роSSийским законодательством 90-дневный срок на проведение так называемой «спецоперации». Поэтому у тех роSSийских контрактников, которые прибыли воевать против Украины в феврале, есть основания «законно» покинуть службу. Об этом свидетельствует новый перехват телефонных разговоров оккупантов, опубликованный СБУ .

«Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке», – рассказывает оккупант своему другу.

Найти новых желающих воевать непросто, поэтому роSSийское командование пытается удержать хотя бы этих солдат.

«Приезжают, агитируют там, какими только способами: «Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто тут останется». Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило», - говорит захватчик.