ВСУ удачно контратаковали на одном из направлений, появились данные Генштаба: рф понесла серьезные потери

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

В результате наступления ВСУ на одном из направлений враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на утро 29 мая.

Так, на Южнобугском направлении враг в результате наступления подразделений ВСУ понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка. Сейчас оккупанты принимают меры по восстановлению утраченных позиций за счет переброски резервов на угрожаемые направления.

Войска рф при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в районе города Северодонецка, бои продолжаются. В районе населенного пункта Бобровое враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Как предупредили в Генштабе, оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении. На Лиманском направлении враг также усиливает группировку.

На Волынском и Полесском направлениях отмечается увеличение количества мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил беларуси. Сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетно-авиационных ударов по украинским инфраструктурным объектам.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Всего за минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбито семь атак врага, уничтожен один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БпЛА типа "Орлан-10". Имеет враг потери и на других направлениях.


Тарас Галушко, politeka.net

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