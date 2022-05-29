«Заблудились» в посадках: тероборонцы Одессы столкнулись с врагом

«Заблудились» в посадках: тероборонцы Одессы столкнулись с врагом

Часть бойцов подразделения тероборони м. Одесса уничтожает технику противника совместно с морскими пехотинцами на фронте.

Об этом сообщила прессслужба оперативного командования Юг.

Минометчики из отдельной бригады территориальной обороны г. Одесса вместе с побратимами из отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского столкнулись с врагами, которые «заблудились» в посадках на юге Украины. Следствием этой встречи стали очередные потери россиян в технике и живой силе.

Вместе с тем не прекращается и подготовка и повышение квалификации наших защитников: в частности, проводятся учения по тактической медицине.

«Постоянные тренировки, получение знаний и навыков по тактической медицины, позволят бойцам правильно действовать в экстремальных ситуациях и в дальнейшем выполнять поставленные задачи», — отметили в оперативном командовании Юг.


Алексей Ионов, politeka.net

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