Украинские защитники уничтожили роSSийскую крылатую ракету типа "Х", летевшую в направлении Одессы

РФ нанесла ракетный удар по Одесской области.

Украинские защитники уничтожили роSSийскую крылатую ракету типа
© Слово і діло

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что украинские войска уничтожили роSSийскую крылатую ракету, летевшую в направлении Одессы.

"16 мая, в полдень, воины Воздушного командования "Юг" обнаружили и уничтожили крылатую ракету типа Х, выпущенную истребителем роSSийских оккупантов в направлении города Одесса", - отметил Братчук в Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua

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