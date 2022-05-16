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2022-05-16
Украинские защитники уничтожили роSSийскую крылатую ракету типа "Х", летевшую в направлении Одессы
РФ нанесла ракетный удар по Одесской области.
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Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что украинские войска уничтожили роSSийскую крылатую ракету, летевшую в направлении Одессы.
"16 мая, в полдень, воины Воздушного командования "Юг" обнаружили и уничтожили крылатую ракету типа Х, выпущенную истребителем роSSийских оккупантов в направлении города Одесса", - отметил Братчук в
Анна Конюченко, ZN.ua