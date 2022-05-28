Украинские войска пошли в атаку на одном из направлений: враг несет потери, детали

Украинские военные пошли в наступление на одном из направлений, противник несет большие потери.

Об этом рассказал спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

По его словам, украинские защитники пошли в контрнаступление на юге страны.

«Вследствие контрнаступательных действий наших войск врагу нанесены существенные потери и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах. Боевые действия продолжаются. Захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах вдоль админграницы Николаевщины и Херсонщины», - сообщил Назаров.

Он отметил, что в результате нового удара оккупантов из РСЗО по Николаеву пострадали жилые кварталы. По предварительной информации, есть пострадавшие среди гражданского населения.

В свою очередь, в оккупированной Херсонской области враг закрыл пути выезда на подконтрольную Украине территорию. По словам Назарова, машины с людьми, которые пытались выехать из оккупации, тщательно фильтровали и возвращали обратно.

Спикер оперативного командования «Юг» также сообщил, что корабельная группировка россии продолжает блокировать украинские порты, поддерживая угрозу ракетных ударов.

«Также высокой остается вероятность атак стратегической авиацией», - добавил Назаров.