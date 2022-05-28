Под Херсоном обычный работяга украл вражеский "Урал" и передал его ВСУ: фото

Желая помочь ВСУ, пенсионер из Херсона украл вражескую военную технику и передал ее украинским бойцам.

Об этом говорится на Facebook-странице "Группировка войск "Юг"", информирует Апостроф .

Отмечается, что с началом войны смелый мужчина Андрей Грушко хотел стать членом украинской армии, но ему отказали, учитывая возраст. Несмотря на это, пенсионера не покидало желания сделать что-нибудь полезное для военных Украины.

Когда населенный пункт мужчины оказался в оккупации, он несколько дней наблюдал за вражескими военными, а когда появилась возможность похитил роSSийский УРАЛ.

"Сначала было страшно, а потом решил, что надо как-то помочь ребятам. Я несколько дней наблюдал за УРАЛом и как только его покинули, залез в него и уехал. Я не считаю себя героем, я просто хотел сделать хорошее дело и насолить этим оркам", - сказал мужчина.