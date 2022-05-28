Под Херсоном обычный работяга украл вражеский "Урал" и передал его ВСУ: фото

Желая помочь ВСУ, пенсионер из Херсона украл вражескую военную технику и передал ее украинским бойцам.

Об этом говорится на Facebook-странице "Группировка войск "Юг"", информирует Апостроф.

Отмечается, что с началом войны смелый мужчина Андрей Грушко хотел стать членом украинской армии, но ему отказали, учитывая возраст. Несмотря на это, пенсионера не покидало желания сделать что-нибудь полезное для военных Украины.

Когда населенный пункт мужчины оказался в оккупации, он несколько дней наблюдал за вражескими военными, а когда появилась возможность похитил роSSийский УРАЛ.

"Сначала было страшно, а потом решил, что надо как-то помочь ребятам. Я несколько дней наблюдал за УРАЛом и как только его покинули, залез в него и уехал. Я не считаю себя героем, я просто хотел сделать хорошее дело и насолить этим оркам", - сказал мужчина.


Мария Швец, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские журналисты попали под обстрел на Донбассе: подробности и фотоУкраинские журналисты попали под обстрел на Донбассе: подробности и фото
Остатки от крейсера Москва: в Черном море нашли новые экспонаты для музея, фотоОстатки от крейсера Москва: в Черном море нашли новые экспонаты для музея, фото
На что хватило ума: оккупанты установили в Мариуполе мобильные душевые палатки, фотофактНа что хватило ума: оккупанты установили в Мариуполе мобильные душевые палатки, фотофакт
"Зигующие клоуны": в Мариуполе оккупанты устроили необычные развлечения для детей, фото"Зигующие клоуны": в Мариуполе оккупанты устроили необычные развлечения для детей, фото
Одна из самых сложных эвакуаций: из Лисичанска удалось вывезти людей, фотоОдна из самых сложных эвакуаций: из Лисичанска удалось вывезти людей, фото
Тероборонец Одессы решил подзаработать на гуманитарке, фото: "Выторговал 700 тысяч"Тероборонец Одессы решил подзаработать на гуманитарке, фото: "Выторговал 700 тысяч"
6-летний мальчик из Мариуполя через "Шахтер" передал письмо Борису Джонсону6-летний мальчик из Мариуполя через "Шахтер" передал письмо Борису Джонсону
Бухло, тачки и безнадега: искусственный интеллект вычислил оккупанта, бросившего фото под КиевомБухло, тачки и безнадега: искусственный интеллект вычислил оккупанта, бросившего фото под Киевом
Делает шесть выстрелов в минуту: ВСУ получили новые самоходные гаубицы, фотоДелает шесть выстрелов в минуту: ВСУ получили новые самоходные гаубицы, фото
На Луганщине ликвидировали белорусского полковника: подробности и фотоНа Луганщине ликвидировали белорусского полковника: подробности и фото
Последние новости
Подгружаем последние новости