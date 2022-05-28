РоSSия обстреляла Чернобаевку, погиб мирный житель, есть раненые

Вчера роSSийские войска в очередной раз ударили по Чернобаевке Херсонской области. Шестеро гражданских ранены, один погибший, сообщает Херсонская областная прокуратура.

"По данным следствия, 27 мая 2022 года оккупационные войска РФ в очередной раз произвели ракетный обстрел территории Чернобаевской сельской громады. В результате попадания вражеского снаряда в частный дом, под завалами родительского дома погиб 33-летний мужчина. Ранения разной степени тяжести получили шесть гражданских лиц", — написали прокуроры в Facebook в субботу.

Информация о разрушениях уточняется.