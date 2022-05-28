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2022-05-28
РоSSия обстреляла Чернобаевку, погиб мирный житель, есть раненые
Погибшему было 33 года.
На фото обстрел гражданских на Донбассе© Нацполіція України
Вчера роSSийские войска в очередной раз ударили по Чернобаевке Херсонской области. Шестеро гражданских ранены, один погибший, сообщает Херсонская областная прокуратура.
"По данным следствия, 27 мая 2022 года оккупационные войска РФ в очередной раз произвели ракетный обстрел территории Чернобаевской сельской громады. В результате попадания вражеского снаряда в частный дом, под завалами родительского дома погиб 33-летний мужчина. Ранения разной степени тяжести получили шесть гражданских лиц", —
Информация о разрушениях уточняется.
Александр Хребет, ZN.ua