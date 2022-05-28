На Запорожском и Харьковском направлениях ВСУ укрепляют оборонные рубежи

В Донецкой и в Луганской областях враг ежедневно и каждую ночь осуществляет наращивание сил, информирует ZN.ua.

На Запорожском и Харьковском направлениях ВСУ укрепляют оборонные рубежи
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на Харьковском и Запорожском направлениях наши силы осуществляют укрепление оборонных рубежей, информирует Отдел по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины в Facebook.

Наев отметил, что в Донецкой и особенно в Луганской областях враг ежедневно и каждую ночь осуществляет наращивание сил и средств для выполнения задач по выходу в определенные районы с последующей попыткой окружить ВСУ.

"Военное командование принимает исчерпывающие меры по адекватному реагированию на указанные намерения противника. Наши защитники ценой собственной жизни и здоровья сдерживают вражеские наступления и делают все необходимое для удержания тех участков фронта, где враг продолжает накапливать дополнительные силы и средства", - подчеркнул командующий силами. обороны.


Анна Конюченко, ZN.ua

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