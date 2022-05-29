ВСУ перешли в наступление под Херсоном: отбросили врага на невыгодные рубежи

Подразделения украинской армии пошли в контрнаступление на Южнобужском направлении, заставив оккупантов отойти на более невыгодные позиции, информирует Апостроф.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 29 мая.

В частности, военное командование подтвердило информацию о том, что подразделения ВСУ успешно выполнили операцию по контрнаступлению на территории Херсонской области.

По данным Генштаба, ВС РФ понесли потери в результате действий украинских военнослужащих и были вынуждены занять оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка.

"Принимает (роSSийская армия - ред.) меры по восстановлению утраченных позиций за счет переброски резервов на угрожающие направления", - добавили в Генеральном штабе, комментируя контрнаступление украинских подразделений на Южнобужском направлении.

С помощью онлайн-сервиса DeepStateMap можно увидеть, что населенный пункт Костромка расположен в глубине вражеских позиций. Не исключено, что благодаря успешному контрнаступлению украинские военнослужащие не только отбросили оккупантов на невыгодные рубежи, но и смогли освободить несколько населенных пунктов в Херсонской области.


Богдан Соловьев, Апостроф

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