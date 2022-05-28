РФ не удается решить проблемы обеспечения оккупационных подразделений — ГУР Минобороны

Войска материально-технического обеспечения РФ уже задействовали более 45 процентов имеющейся автомобильной техники, информирует ZN.ua.

РФ не удается решить проблемы обеспечения оккупационных подразделений — ГУР Минобороны
© Оперативно-тактическая группировка «Север»

РоSSии не удается решить проблему обеспечения оккупационных подразделений. Чтобы избежать ответственности за потерю техники, командиры частей материально-технического обеспечения войск РФ запрещают водителям проводить эвакуацию раненых, а также подвозить продукты и горючее в передовые подразделения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, более трех тысяч тыловых автомобилей армии РФ продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации.

С начала вторжения в Украину войска материально-технического обеспечения РоSSии уже задействовали более 45 процентов имеющейся автомобильной техники.

«Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 километров от собственной границы», - отмечает ГУР.

Украинские военные уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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