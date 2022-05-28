РоSSийские захватчики убили 242 ребенка в Украине — Офис генпрокурора

Более 440 детей получили ранения.

РоSSийские захватчики убили 242 ребенка в Украине — Офис генпрокурора
© Людмила Денисова / Facebook

По состоянию на утро 28 мая 2022 года более 682 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 242 ребенка погибли и более 440 ранены. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области - 153, Киевской - 116, Харьковской - 108, Черниговской - 68, Луганской - 51, Херсонской - 49, Николаевской - 45, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Кроме того, из-за постоянных бомбардировок и обстрелов оккупантами украинских городов и сел повреждено 1 888 учебных заведений, 180 из них разрушены полностью.

«Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856», - напомнили в Офисе генпрокурора.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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