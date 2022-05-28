Зеленский рассказал о разногласиях во взглядах с премьером Нидерландов по поводу вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разногласиях во взглядах с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте по поводу вступления Украины в ЕС . Об этом Зеленский рассказал в интервью Nieuwsuur .

Отмечается, что несколько недель назад Марк Рютте выступил с обращением к украинскому парламенту и назвал Украину частью европейской семьи. Однако премьер-министр Нидерландов ничего не сказал о членстве Украины в ЕС .

Зеленский рассказал, что обсуждал это с Рютте.

«Я был честен с Марком. Я сказал ему примерно так: "Спасибо за вашу речь. Вы действительно помогаете нам, и я очень благодарен за это. Но, что касается ЕС , то вы молчали обо всем, что мы просто хотели услышать. Я ему очень откровенно сказал: если вы думаете, что нам не место в ЕС , вы должны это сказать четко», - заявил президент Украины.

По словам Зеленского, Рютте ответил, что, по его мнению, в ЕС есть место для Украины, но необходимо пройти определенные шаги.

Зеленский также добавил, что Украина готова получить статус кандидата на вступление и понимает необходимость проведения реформ.

Отвечая на вопрос о проблемах коррупции, президент Украины заявил, что подобные проблемы есть во многих странах ЕС .

«Да, есть проблемы. Они есть во многих странах. Вы также имеет их во многих странах ЕС . Я понимаю, что есть необходимые реформы, которые нам нужны и которые мы хотим реализовать. И мы это делаем не для ЕС , а для себя. Мы хотим их реализовать. Но на это нужно время. Мы тоже не будем членом ЕС завтра. Мы хотели бы стать кандидатом в члены», – заявил Зеленский.