Зеленский рассказал о разногласиях во взглядах с премьером Нидерландов по поводу вступления Украины в ЕС
По словам президента, Украина готова получить статус кандидата на вступление и понимает необходимость проведения реформ, информирует
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разногласиях во взглядах с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте по поводу вступления Украины в ЕС. Об этом Зеленский рассказал в интервью
Отмечается, что несколько недель назад Марк Рютте выступил с обращением к украинскому парламенту и назвал Украину частью европейской семьи. Однако премьер-министр Нидерландов ничего не сказал о членстве Украины в ЕС.
Зеленский рассказал, что обсуждал это с Рютте.
«Я был честен с Марком. Я сказал ему примерно так: "Спасибо за вашу речь. Вы действительно помогаете нам, и я очень благодарен за это. Но, что касается ЕС, то вы молчали обо всем, что мы просто хотели услышать. Я ему очень откровенно сказал: если вы думаете, что нам не место в ЕС, вы должны это сказать четко», - заявил президент Украины.
По словам Зеленского, Рютте ответил, что, по его мнению, в ЕС есть место для Украины, но необходимо пройти определенные шаги.
Зеленский также добавил, что Украина готова получить статус кандидата на вступление и понимает необходимость проведения реформ.
Отвечая на вопрос о проблемах коррупции, президент Украины заявил, что подобные проблемы есть во многих странах ЕС.
«Да, есть проблемы. Они есть во многих странах. Вы также имеет их во многих странах ЕС. Я понимаю, что есть необходимые реформы, которые нам нужны и которые мы хотим реализовать. И мы это делаем не для ЕС, а для себя. Мы хотим их реализовать. Но на это нужно время. Мы тоже не будем членом ЕС завтра. Мы хотели бы стать кандидатом в члены», – заявил Зеленский.
Зеленский считает, что, получив статус кандидата на вступление в ЕС, Украина может получить сигнал, который бы сделал ее сильнее в борьбе с РФ.