"Лукашенко разыгрывает комедию": военный эксперт объяснил перспективы нового наступления на Киев

Киев, оборона, Майдан

Военный эксперт считает, что вопрос о "взятии Киева" снят с повестки дня.

Количество войск, которое россия собирает вдоль украинской границы, настолько мало, что его будет достаточно только для разведки боем. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, вероятность нового наступления на Киев равна нулю, и этот вопрос уже снят с повестки дня.

"На сегодняшний день еще одной группировки численностью в 150-170 тысяч – мы не наблюдаем, формирование ее для россии пока невозможною. Поэтому вопрос второго похода ни Киев с повестки дня снят», — заявил Жданов.

Олег Жданов

Также он добавил, что "Лукашенко разыгрывает комедию перед путиным" якобы о том, что его армия готова наступать. Также военный эксперт не воспринимает всерьез возможность создания оперативного командования на границе Беларуси с Украиной. "Это еще одно оттягивание времени", - считает Жданов.

Отметим, что о возможном возобновлении наступления на Киев высказался и советник главы ОП Алексей Арестович. Он заявил, что Беларусь не нападет на украинскую столицу.

Алексей Арестович


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Блок рекламы


Похожие новости
Кремль снова хочет штурмовать Киев, но есть одна загвоздка: "К осени..."Кремль снова хочет штурмовать Киев, но есть одна загвоздка: "К осени..."
CNN: Эксперты доказали, что РоSSия совершила в Украине геноцид, и указали на обязанность мира остановить этоCNN: Эксперты доказали, что РоSSия совершила в Украине геноцид, и указали на обязанность мира остановить это
"Шансы того, что враг займет Киев были чрезвычайно высоки": Вениславский расказал о неожиданном повороте событий"Шансы того, что враг займет Киев были чрезвычайно высоки": Вениславский расказал о неожиданном повороте событий
Украина начала готовиться к войне, когда СНБО озвучил первое решение относительно Тупицкого: Данилов объяснил, как это связаноУкраина начала готовиться к войне, когда СНБО озвучил первое решение относительно Тупицкого: Данилов объяснил, как это связано
Бухло, тачки и безнадега: искусственный интеллект вычислил оккупанта, бросившего фото под КиевомБухло, тачки и безнадега: искусственный интеллект вычислил оккупанта, бросившего фото под Киевом
Скандал в Киеве: в столице торгуют футболками с картой Украины без Крыма, видеоСкандал в Киеве: в столице торгуют футболками с картой Украины без Крыма, видео
Угроза повторного наступления рф на север Украины: Жданов разъяснил ситуациюУгроза повторного наступления рф на север Украины: Жданов разъяснил ситуацию
В Киеве контрразведка задержала сына экс-депутатаВ Киеве контрразведка задержала сына экс-депутата
Генштаб ВСУ назвал направления наступления оккупантовГенштаб ВСУ назвал направления наступления оккупантов
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Последние новости
Подгружаем последние новости