В Кыргызстане и Туркменистане отключили вещание ряда роSSийских каналов

В связи с санкциями Запада против РФ в связи с развязанной ею войной против Украины, владельцы спутников-ретрансляторов блокируют вещание рядв роSSийских пропагандистских телеканалов, информирует ZN.ua.

В Кыргызстане и Туркменистане отключили вещание ряда роSSийских каналов
© Фото из открытых источников

Из-за санкций, введенных Западом против РФ из-за войны в Украине, доступ к роSSийским телеканалам холдинга ВГТРК и "Звезда" заблокирован в Кыргызстане и Туркменистане, сообщает DW.

В Туркменистане приостановлено вещание роSSийских телеканалов "РоSSия-1" и "Звезда", которые транслировал крупнейший в стране лицензированный оператор связи АОЗТ "Ашхабадская городская телефонная сеть". Оператор пообещал в ближайшее время организовать резервную трансляцию.

Ранее в пятницу стало известно, что отдельные роSSийские телеканалы временно заблокированы и в Кыргызстане. Там приостановлена трансляция каналов "РоSSия-24", "РоSSия Культура" и "Звезда". "По причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероSSийских телеканалов - на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК", - сообщила на своем сайте кыргызская телекоммуникационная компания "Акнет".

Отмечается, что в настоящее время проводятся работы по организации резервного вещания для стабильной подачи сигнала. "Как только работы на стороне оператора телеканалов будут завершены, вещание будет доступно для просмотра", - указали в "Акнет".

Между тем, продолжается вещание других роSSийских телеканалов, таких как "Первый канал", "РенТВ", "НТВ", СТС, ТНТ, ЧЕ, "Матч" и ряда других.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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