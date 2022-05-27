MLRS или HIMARS: США могут объявить о передаче Украине дальнобойных систем уже на следующей неделе – CNN

Уже на следующей неделе администрация президента США Джо Байдена может объявить о предоставлении Украине передовой ракетной системы большой дальности, которая сегодня является главным запросом украинских чиновников, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

Администрация Байдена склоняется, чтобы послать системы в рамках более широкого пакета военной и безопасности Украины.

В последние недели украинские власти призывают США и союзников предоставить реактивные системы залпового огня MLRS, "благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию".

Также Украина просила высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS, которая способна стрелять многими из тех же типов боеприпасов, что и РСЗО. Дальность составляет до 300 км.

Президент Зеленский успокаивал опасения некоторых стран, что с таким вооружением украинские военные могут пойти в наступление на территорию РоSSии. Он напомнил, что сейчас война продолжается на украинской территории, и Донбасс не перестал быть частью Украины после того, как началась массовая роSSийская паспортизация.