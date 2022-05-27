MLRS или HIMARS: США могут объявить о передаче Украине дальнобойных систем уже на следующей неделе – CNN

Вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален, информирует ZN.ua.

MLRS или HIMARS: США могут объявить о передаче Украине дальнобойных систем уже на следующей неделе – CNN
© defence.pk

Уже на следующей неделе администрация президента США Джо Байдена может объявить о предоставлении Украине передовой ракетной системы большой дальности, которая сегодня является главным запросом украинских чиновников, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

Администрация Байдена склоняется, чтобы послать системы в рамках более широкого пакета военной и безопасности Украины.

В последние недели украинские власти призывают США и союзников предоставить реактивные системы залпового огня MLRS, "благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию".

Также Украина просила высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS, которая способна стрелять многими из тех же типов боеприпасов, что и РСЗО. Дальность составляет до 300 км.

Президент Зеленский успокаивал опасения некоторых стран, что с таким вооружением украинские военные могут пойти в наступление на территорию РоSSии. Он напомнил, что сейчас война продолжается на украинской территории, и Донбасс не перестал быть частью Украины после того, как началась массовая роSSийская паспортизация.


Александр Хребет, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Блок рекламы


Похожие новости
Более 679 детей пострадали от вооруженной агрессии РФ в Украине, 241 ребенок погиб — Офис генпрокурораБолее 679 детей пострадали от вооруженной агрессии РФ в Украине, 241 ребенок погиб — Офис генпрокурора
В МВД рассказали о возможной легализации оружия в УкраинеВ МВД рассказали о возможной легализации оружия в Украине
Несмотря на огромное численное преимущество, россиянам не удалось добиться значительных успехов в Украине — ПентагонНесмотря на огромное численное преимущество, россиянам не удалось добиться значительных успехов в Украине — Пентагон
Администрация Байдена готова отправить Украине реактивные систему залпового огняАдминистрация Байдена готова отправить Украине реактивные систему залпового огня
Канада отправила Украине самолет с гаубицами М777. ВИДЕОКанада отправила Украине самолет с гаубицами М777. ВИДЕО
Bloomberg: Война в Украине может закончиться, как в Корее или ФинляндииBloomberg: Война в Украине может закончиться, как в Корее или Финляндии
Есть угроза ракетного удара по Украине с Черного моряЕсть угроза ракетного удара по Украине с Черного моря
Командиры оккупантов врут кремлю о своих «победах» в Украине: «Понимаешь, в чем прикол...»Командиры оккупантов врут кремлю о своих «победах» в Украине: «Понимаешь, в чем прикол...»
Залужный: «Украине нужно оружие, которое позволит поражать противника на большом расстоянии»Залужный: «Украине нужно оружие, которое позволит поражать противника на большом расстоянии»
Готовятся к тесному сотрудничеству: Китай устроил с россией военные учения, несмотря на ее зверства в УкраинеГотовятся к тесному сотрудничеству: Китай устроил с россией военные учения, несмотря на ее зверства в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости