«Можно воевать и в джинсах, когда тебя прикрывает арта» — Тарас Чмут

Основным приоритетом для государства, которое не готовилось к войне, является обеспечение ВСУ высокоточным и эффективным оружием, в частности артиллерией, поэтому экипировка военнослужащих бронежилетами и берцами оказалась вопросом второго плана, считает глава фонда «Повернись живим» Тарас Чмут.

«Сейчас я скажу очень непопулярную вещь: для государства важны не броники и каски, главное — выигрывать бой. А для этого нужна арта, боеприпасы, ПВО и противотанковые средства. Точка. И это приоритет. Вот государство и вкладывает в приоритет. Поэтому можно воевать и в джинсах, а не в офигенных берцах, когда тебя прикрывает арта», - заявил он в интервью Инне Ведерниковой для ZN.UA.

Чмут уверяет, что хорошие берцы и качественный бронежилет, который, по его словам, даже не все умеют правильно носить, не спасут от вражеской артиллерии, поэтому приоритетность обеспечения армии – это очень тонкая граница.

«Люди всегда переживают за своих. Минобороны переживает за все. Но есть как есть. Спасает не «броник» и не каска. Арта. Тем более что 90% передаваемого — фигня, фуфломицин. Психологическая пилюля. Люди даже не умеют носить «броники», – добавляет волонтер, комментируя передачи оснащения для военных из-за границы.

Руководитель «Повернись живим» отметил, что сейчас проблема с обеспечением военных понемногу спадает, а запрос на броню волонтерам пошел на убыль, в том числе и благодаря налаживанию закупок со стороны государства.

«Производство «броников» и формы занимает определенное время. Логистика – это тоже время. У нас, например, договор со Швецией — несчастных 350 активных наушников, который мы реализовывали полтора месяца. Потому что у них выходные, а банк рассматривает платеж неделю. Сейчас сроки уплотнены. На войне, не у них. Более того, государство выдает «броник» не тем, кто в тылу, а тем, кто на «нуле». Меня в 2014 году только перед эшелоном экипировали. Да, проблемы есть. И мы знаем, в каких бригадах, зашедших сегодня на восток, они критические. И мы делаем, что можем. Как и другие волонтеры. Но при этом есть куча других подразделений, в которых пока ничего нет. И мы им не дадим. Есть те, кому нужнее», - рассказал он о проблемах волонтеров.

При этом Чмут не возражает – проблемы существуют, в том числе завышенные цены поставщиков и коррупция в армии.

«Конечно, все, о чем мы с вами сейчас говорим, ненормально. …Есть отдельные командиры, которым все равно. Но поймем наконец, что другого не дано, потому что это мобилизация. И армия с ее командирами – зеркало общества. Они ведь не из космоса к нам прилетели. Это наши друзья и родственники. Коррупция? Тоже есть и в ТРО, и в ВСУ, и во власти. Конкретных примеров не дам. С другой стороны, народ стоит, а государство все-таки раскачивается. Сейчас уже поступает международная помощь, активно идут закупки, мы в месяц получаем 30-40 тысяч броников. Столько же законтрактовано министерством, плюс миллион комплектов формы», - говорит руководитель фонда и добавляет, что волонтерство — хаотический процесс, не имеющий общего с государством мозгового центра, а только личные коммуникации.