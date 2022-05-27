Более 679 детей пострадали от вооруженной агрессии РФ в Украине, 241 ребенок погиб — Офис генпрокурора

По состоянию на утро 27 мая 2022 года более 679 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ . По официальной информации ювенальных прокуроров, 241 ребенок погиб и более 438 детей получили ранения, сообщил Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 151, Киевской – 116, Харьковской – 108, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве . – 16, Житомирской – 15.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов роSSийскими захватчиками украинских городов и сел повреждено 1 887 учебных заведений, 180 из них разрушены полностью.