На Днепропетровщине был «прилет», под завалами ищут людей

Пострадал Днепровский район.

На Днепропетровщине был «прилет», под завалами ищут людей
© Слово і діло

Днепропетровская область этой ночью испытала серьезные разрушения в результате удара роSSийских ракет. Вероятно, под завалом могли оказаться люди, сообщил утром председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Беспокойная ночь и неспокойное утро. Есть несколько «прилетов». Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей», - сообщил он утром.

Глава Днепропетровского областного совета уточнил, что утром было три «прилета» в Днепровском районе, в других районах области ночь прошла спокойно.

«В настоящее время информация о жертвах и масштабах разрушений выясняется», - добавил он.


Ирина Знась, ZN.ua

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