На Днепропетровщине был «прилет», под завалами ищут людей

Днепропетровская область этой ночью испытала серьезные разрушения в результате удара роSSийских ракет. Вероятно, под завалом могли оказаться люди, сообщил утром председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Беспокойная ночь и неспокойное утро. Есть несколько «прилетов». Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей», - сообщил он утром.

Глава Днепропетровского областного совета уточнил, что утром было три «прилета» в Днепровском районе, в других районах области ночь прошла спокойно.

«В настоящее время информация о жертвах и масштабах разрушений выясняется», - добавил он.