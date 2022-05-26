"Цинизм высочайшей степени": Филатов гневно высказался о заявлении Шольца

Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал официальную власть Германии за то, что их слова очень сильно расходятся с их действиями.

Cвою точку зрения он изложил в новом посте в Telegram:

«Мы не можем позволить Путину выиграть эту войну», - сказал канцлер Шольц в Давосе и…в 10500-й раз на@бал с поставками вооружения. Если есть в мире цинизм высочайшей степени, то он - немецкий.
Рафинированный, ничем не прикрытый, кристальный как Рейх. Купленный грязными газовыми деньгами и являющийся апофеозом трусости и подлости, - написал городской голова Днепра.


Алексей Ионов, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
"Просыпаются уже в Астрахани": Филатов рассказал, как и куда россияне вывозят украинцев"Просыпаются уже в Астрахани": Филатов рассказал, как и куда россияне вывозят украинцев
"Люди, опомнитесь! У нас война в стране!": Филатов эмоционально рассказал о благоустройстве Днепра"Люди, опомнитесь! У нас война в стране!": Филатов эмоционально рассказал о благоустройстве Днепра
Филатов обратился к переселенцам: "Нужно помогать, а не просто сидеть на иждивении"Филатов обратился к переселенцам: "Нужно помогать, а не просто сидеть на иждивении"
В Бундестаге раскритиковали Шольца за задержку с отправкой оружия УкраинеВ Бундестаге раскритиковали Шольца за задержку с отправкой оружия Украине
"Второсортное отношение": Кулеба резко высказался о членстве Украины в Евросоюзе"Второсортное отношение": Кулеба резко высказался о членстве Украины в Евросоюзе
"Он должен за это сесть в тюрьму": Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту"Он должен за это сесть в тюрьму": Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту
"Пусть закроют свой рот": Филатов высказался о расходах на укрепление Днепра"Пусть закроют свой рот": Филатов высказался о расходах на укрепление Днепра
"Отношения выясним после Победы": Филатов эмоционально высказался о недопонимании среди украинцев"Отношения выясним после Победы": Филатов эмоционально высказался о недопонимании среди украинцев
"Сегодня сердца одесситов преисполнены ненавистью": Братчук эмоционально высказался о ракетных ударах"Сегодня сердца одесситов преисполнены ненавистью": Братчук эмоционально высказался о ракетных ударах
Филатов прокомментировал планы оккупантов: "Могут «присоединить» даже Антарктиду или Луну"Филатов прокомментировал планы оккупантов: "Могут «присоединить» даже Антарктиду или Луну"
Последние новости
Подгружаем последние новости