Украина будет перенимать корейский опыт промышленной модернизации - Свириденко

В Украине рассчитывают на помощь Республики Корея после завершения войны.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко по итогам встречи с представительницей Офиса президента страны На Кён-вон на Всемирном экономическом форуме в Давосе, информирует Апостроф .

"Республика Корея может внести свой вклад в восстановление Украины после завершения войны. В частности, в восстановление разрушенной инфраструктуры. Также мы будем перенимать корейский опыт промышленной модернизации, который сегодня для нас очень актуален", - рассказала Свириденко.

Так, Украина намерена частично перевести транспорт на альтернативные источники энергии. Для этого планируется увеличить поставки электромобилей, ведущим производителем которых является Корея.

Кроме того, во время форума Свириденко обсудила с еврокомиссаром по экономике Паоло Джентилони вопросы интеграции в Европейский Союз.

"В ближайшее время мы рассчитываем получить статус государства-кандидата на членство в ЕС . Также для Украины важно получить полный доступ на рынок Евросоюза , без квот и тарифов, без логистических ограничений. И уже сделаны шаги по либерализации торговли", - отметила глава Минэкономики.

Также была достигнута договоренность с Нидерландами о помощи Украине в сборе информации и подготовке рекомендаций по санитарному и фитосанитарному контролю.

Свириденко также пообщались с министром торговли Коста-Рики Мануэлем Товаром Риверой об обмене опытом экономической трансформации. Украина ожидает от стран Латинской Америки помощи в отстаивании важных вопросов, в частности, касательно возможного присоединения Украины к Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

"Завершающим элементом стала встреча СЕО глобальных компаний, готовых поддерживать Украину в ее восстановлении и экономическом развитии. Это чрезвычайная инициатива организаторов форума в Давосе, ведь корпорации могут внести даже больший вклад в экономическое обновление Украины, чем правительства государств", - сказала министр экономики Украины.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что Еврокомиссия утвердила стратегический план "Восстановление Украины", предусматривающий отстройку инфраструктуры, медицинских учреждений, жилья и школ, а также модернизацию цифровой и энергетической отрасли в соответствии с европейскими стандартами.