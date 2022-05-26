Украина будет перенимать корейский опыт промышленной модернизации - Свириденко

В Украине рассчитывают на помощь Республики Корея после завершения войны.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко по итогам встречи с представительницей Офиса президента страны На Кён-вон на Всемирном экономическом форуме в Давосе, информирует Апостроф.

"Республика Корея может внести свой вклад в восстановление Украины после завершения войны. В частности, в восстановление разрушенной инфраструктуры. Также мы будем перенимать корейский опыт промышленной модернизации, который сегодня для нас очень актуален", - рассказала Свириденко.

Так, Украина намерена частично перевести транспорт на альтернативные источники энергии. Для этого планируется увеличить поставки электромобилей, ведущим производителем которых является Корея.

Кроме того, во время форума Свириденко обсудила с еврокомиссаром по экономике Паоло Джентилони вопросы интеграции в Европейский Союз.

"В ближайшее время мы рассчитываем получить статус государства-кандидата на членство в ЕС. Также для Украины важно получить полный доступ на рынок Евросоюза, без квот и тарифов, без логистических ограничений. И уже сделаны шаги по либерализации торговли", - отметила глава Минэкономики.

Также была достигнута договоренность с Нидерландами о помощи Украине в сборе информации и подготовке рекомендаций по санитарному и фитосанитарному контролю.

Свириденко также пообщались с министром торговли Коста-Рики Мануэлем Товаром Риверой об обмене опытом экономической трансформации. Украина ожидает от стран Латинской Америки помощи в отстаивании важных вопросов, в частности, касательно возможного присоединения Украины к Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

"Завершающим элементом стала встреча СЕО глобальных компаний, готовых поддерживать Украину в ее восстановлении и экономическом развитии. Это чрезвычайная инициатива организаторов форума в Давосе, ведь корпорации могут внести даже больший вклад в экономическое обновление Украины, чем правительства государств", - сказала министр экономики Украины.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что Еврокомиссия утвердила стратегический план "Восстановление Украины", предусматривающий отстройку инфраструктуры, медицинских учреждений, жилья и школ, а также модернизацию цифровой и энергетической отрасли в соответствии с европейскими стандартами.


Иван Троянов, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Европа во время саммита ЕС пообещает продолжить вооружение Украины, но не будет призывать до прекращения огня — СМИЕвропа во время саммита ЕС пообещает продолжить вооружение Украины, но не будет призывать до прекращения огня — СМИ
Попытки умиротворения опасны: Трасс призвали ответить на агрессию Путина силойПопытки умиротворения опасны: Трасс призвали ответить на агрессию Путина силой
Одесчину предупредили о новой провокации врага, что надо знать: "Будет под украинским флагом"Одесчину предупредили о новой провокации врага, что надо знать: "Будет под украинским флагом"
РоSSия похищает украинских детей, чтобы лишить народ молодых поколений — Украина в ООНРоSSия похищает украинских детей, чтобы лишить народ молодых поколений — Украина в ООН
Чтобы завершить Луганский котел, россияне попытаются захватить Бахмут и Северск - ISWЧтобы завершить Луганский котел, россияне попытаются захватить Бахмут и Северск - ISW
"Выкусите, никогда такого не будет!": Арестович выругался на западных "миротворцев""Выкусите, никогда такого не будет!": Арестович выругался на западных "миротворцев"
"Следующей будет Словакия": соседей Украины возмутили призывы найти "компромисс с путиным""Следующей будет Словакия": соседей Украины возмутили призывы найти "компромисс с путиным"
Китай будет с Россией до конца, но мир уже должен поблагодарить Украину - экспертКитай будет с Россией до конца, но мир уже должен поблагодарить Украину - эксперт
Юрий Вигиринский: Мы не можем прогнозировать, сколько будет длиться войнаЮрий Вигиринский: Мы не можем прогнозировать, сколько будет длиться война
Премьер Болгарии объяснил, как Украина может помочь сократить зависимость Греции от газа РоSSииПремьер Болгарии объяснил, как Украина может помочь сократить зависимость Греции от газа РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости