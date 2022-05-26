Кличко назвал количество киевлян, убитых солдатами РоSSии

В ходе попыток армии РоSSии атаковать Киев погибли 120 жителей города. Еще 300 были ранены. 16 детей попали в больницу в тяжелом состоянии, 4 из них скончались.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Он рассказал, что в столице роSSийские оккупанты уничтожили логистические центры, необходимые для обеспечения города товарами и продуктами питания. И сейчас продолжаются работы по восстановлению всех логистических цепей.

«Для меня главная задача – обеспечить нормальную жизнь для Киева. А главный приоритет для всех украинцев и киевлян – это безопасность. Каждый день мы слышим многократно сирены, которые говорят всем идти в бункеры. Некоторые люди провели месяцы под землей. И даже сегодня никто не в безопасности. Ракеты могут ударить в любой момент», – сказал Кличко.