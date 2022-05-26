Кличко назвал количество киевлян, убитых солдатами РоSSии
Мэр Киева рассказал, что делает для возобновления нормальной жизни в украинской столице, информирует
В ходе попыток армии РоSSии атаковать Киев погибли 120 жителей города. Еще 300 были ранены. 16 детей попали в больницу в тяжелом состоянии, 4 из них скончались.
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«Для меня главная задача – обеспечить нормальную жизнь для Киева. А главный приоритет для всех украинцев и киевлян – это безопасность. Каждый день мы слышим многократно сирены, которые говорят всем идти в бункеры. Некоторые люди провели месяцы под землей. И даже сегодня никто не в безопасности. Ракеты могут ударить в любой момент», – сказал Кличко.
Он напомнил, как во время визита Генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в Киев роSSийская армия обстреляла украинскую столицу. По словам Кличко, взрывы убивали людей «в нескольких километрах от места встречи» Генсека ООН с президентом Украины Владимиром Зеленским.