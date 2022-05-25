На оккупированной ЗАЭС могут быть значительные запасы веществ, которые пригодны для производства ядерных зарядов - МАГАТЭ

В "Энергоатоме" такую версию категорически опровергают, информирует ZN.ua.

На оккупированной ЗАЭС могут быть значительные запасы веществ, которые пригодны для производства ядерных зарядов - МАГАТЭ

На оккупированной Запорожской атомной электростанции могут находиться значительные запасы плутония и обогащенного урана, которые могут быть использованы для производства ядерных зарядов. На этом настаивает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, заявивший о такой угрозе на полях Давосского экономического форума.

«Мы пытаемся сейчас получить доступ к Запорожской АЭС, самой большой в Европе: 6 ядерных реакторов, 30 тыс килограммов плутония, 40 тысяч килограммов обогащенного урана. У инспекторов нет туда доступа. Ситуация нестабильна и мы надеемся попасть туда и быть в состоянии или предотвратить инцидент или выяснить, не хватает ли нескольких сот килограммов материалов, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. Это то, что не дает нам заснуть ночью. Это ситуация, которую нужно предотвратить», - заявил Гросси.

Он назвал ситуацию беспрецедентной, ведь АЭС контролируется роSSийскими силами, но до сих пор управляется украинским «Энергоатомом».


Лия Ильченко, ZN.ua

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