Сегодня Украину воспринимают как позитивное государство больше граждан, чем в конце прошлого года – опрос

Социологи рассказали, как изменились оценки украинцев эффективности государства, его достижений и неудач, условий жизни и социального ожидания, информирует ZN.ua.

Сегодня Украину воспринимают как позитивное государство больше граждан, чем в конце прошлого года – опрос
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Сегодня Украину воспринимают как выразительно или умеренно положительное государство больше украинцев, чем в ноябре 2021 года, говорится в опросе Социологической группы "Рейтинг". Такой вывод социологи сделали с учетом оценки граждан эффективности государства, его достижений и неудач, условий жизни и социального ожидания.

Так, в период войны значительно улучшились оценки эффективности Украинского государства. Если в конце прошлого года только 5% считало, что центральные органы власти справлялись почти со всеми своими обязанностями, то в мае 2022 года таких украинцев стало 54%.

В то же время, симметрично уменьшилась группа тех, кто считает, что органы власти почти не справляются со своими обязанностями — с 44% до 4%. Число респондентов с промежуточной оценкой (справляются частично) почти не изменилось.

Кроме того, на сегодняшний день умеренно улучшились оценки соотношения достижений и неудач Украины за время ее независимости. В частности, в конце прошлого года 53% респондентов считали, что с 1991 и по сей день в Украине преобладали неудачи. Однако уже в мае этого года число таких граждан снизилось до 30%.

В то же время, с 4% до 18% увеличилось число тех, кто остановился на превосходстве достижений, а также с 34% до 44% возросло число тех, кто считает, что неудачи и достижения компенсировали друг друга.

Также несмотря на войну в Украине улучшились оценки условий жизни для большинства населения нашего государства. Так, 59% граждан сейчас считают, что условия являются удовлетворительными, тогда как в конце прошлого года такого мнения придерживались лишь 34% опрошенных. Ощутимо уменьшилось и количество тех, кто оценивает соответствующие условия как в общем-то плохие — с 53% до 28%.

Если говорить о мнениях украинцев относительно будущего нашего государства, то положительные изменения произошли и в этом случае. Ощутимо уменьшилось как число считающих, что ситуация не будет изменяться (с 38% до 13%), так и тех, кто считает, что ситуация будет ухудшаться (с 35% до 7%). В то же время значительно возросло количество оптимистов: с 13% в прошлом году до 76% в мае 2022 года.

«Четыре рассмотренных выше индикатора (эффективность государства, достижения и неудачи, условия жизни, социальные ожидания) позволяют построить обобщенный образ украинского государства (методика GSR-5), к которому склоняются респонденты», – говорится в опросе.

Так, в ноябре 2021 года 41% респондентов склонялись к выразительному негативному образу, еще 22% — к умеренно негативному. Кроме того, 32% демонстрировали промежуточный образ (не хорошо, но и не плохо), и только 5% умеренно или определенно положительный. Однако, по состоянию на май 2022 года ситуация существенно изменились. Чуть более половины говорят об отчетливом (32%) или умеренно (21%) положительном образе государства. Число респондентов, склоняющихся к промежуточному образу почти не изменилось (29%). Соответственно, значительно уменьшилось количество соблюдающих умеренно (14%) или отчетливо (4%) отрицательного образа.

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