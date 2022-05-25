Премьер Болгарии объяснил, как Украина может помочь сократить зависимость Греции от газа РоSSии

По словам болгарского политика, современные вызовы лучше разрешать, оценивая инфраструктурные возможности целых регионов, а не отдельных стран, информирует ZN.ua.

Премьер Болгарии объяснил, как Украина может помочь сократить зависимость Греции от газа РоSSии
© Офис президента

Болгария была на 95% зависима от газа из РоSSии. Поэтому Москва рассчитывала, что София быстро согласится на требования платить за будущие поставки рублями, – рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр балканской страны Кирилл Петков.

Однако Болгария отказалась платить роSSийской валютой. Поэтому Кремль решил «наказать» ее, перекрыв «газовый вентиль».

«Мы быстро оценили рынок и нашли альтернативного поставщика сжиженного газа. За неделю мы свели нашу 95% зависимость к нулю. Но потом мы начали смотреть не только на свои нужды, но и оценивать весь регион. Какова инфраструктура у всех наших соседей. И оказалось, что мы можем сократить свою зависимость», – объяснил болгарский премьер-министр.

«Например, у Украины сейчас избыток электроэнергии. Если она продаст свой избыток Румынии, то Бухарест будет меньше покупать электроэнергию у нас. Мы, в свою очередь, можем в этом случае увеличить поставки электроэнергии в Грецию. Греция же использует роSSийский газ для генерирования электроэнергии. Таким образом, она сможет сократить потребление газа благодаря нашим поставкам, а значит сократить свою зависимость», – пояснил Петков.


Лесь Димань, ZN.ua

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