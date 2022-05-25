В Луганскую область россияне стягивают силы сразу с нескольких направлений — ISW

Если рашистам все же удастся оцепить крупные города, такие как Северодонецк или Бахмут, их ждут затяжные уличные бои, информирует ZN.ua.

В Луганскую область россияне стягивают силы сразу с нескольких направлений — ISW
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РоSSияне стягивают в Луганскую область свои ресурсы сразу по нескольким направлениям, речь идет об авиации, артиллерии и личном составе. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны США.

Ресурсы россияне забирают из Изюма, Харькова, Донецка и Запорожья. Они пытаются одновременно оцепить несколько очагов украинских защитников в Донецкой и Луганской областях. Речь идет о более широком районе Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск), Бахмут-Лисичанск, окрестности Золотого (к северо-востоку от Попасной) и Авдеевке.

ISW отмечают, что на прошлой неделе россияне продвигались быстрее, чем в мае в целом, хотя это продвижение остается медленным. Оккупанты ограничиваются меньшими планами, чем прогнозировал Кремль, к тому же они встречают мощное сопротивление ВСУ.

"Достижения россиян не являются большим прорывом, - отмечают эксперты. - РоSSийские войска, вероятно, столкнутся с затяжными городскими боями, если они оцепят Северодонецк (а также другие крупные города, такие как Бахмут)".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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