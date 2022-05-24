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2022-05-24
Журналистка рассказала о флаге Украины над Красной площадью: "Морально право есть точно"
Украина имеет право перебросить боевые действия на территорию страны-агрессора.
"Все будет происходить поэтапно. Для меня полная победа будет в 3 этапа.
Первый этап, как говорит Владимир Зеленский, возвращение к границам, действующим на 24 февраля. Второй этап - возвращение украинского Крыма и Донбасса.
А вот третий этап - здесь я ставлю большой вопросительный знак. Потому что одно дело - обороняться в своих границах. Но мы прекрасно знаем, что внутри армии есть такие настроения о том, что неплохо было бы поднять украинский флаг над красной площадью.
Надо ли нам оно? Большой вопрос. Но моральное право у Украины есть точно - ответить врагу на его территории", - говорит Соня Кошкина.
Алексей Ионов, politeka.net