Журналистка рассказала о флаге Украины над Красной площадью: "Морально право есть точно"

Украина имеет право перебросить боевые действия на территорию страны-агрессора.

Об этом заявила украинская журналистка Соня Кошкина.

"Все будет происходить поэтапно. Для меня полная победа будет в 3 этапа.

Первый этап, как говорит Владимир Зеленский, возвращение к границам, действующим на 24 февраля. Второй этап - возвращение украинского Крыма и Донбасса.

А вот третий этап - здесь я ставлю большой вопросительный знак. Потому что одно дело - обороняться в своих границах. Но мы прекрасно знаем, что внутри армии есть такие настроения о том, что неплохо было бы поднять украинский флаг над красной площадью.

Надо ли нам оно? Большой вопрос. Но моральное право у Украины есть точно - ответить врагу на его территории", - говорит Соня Кошкина.