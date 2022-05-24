Войска РФ обстреляли Николаевскую область: 15 человек получили ранения

В больницах находятся 162 гражданина, пострадавших в результате действий оккупантов, информирует ZN.ua.

Войска РФ обстреляли Николаевскую область: 15 человек получили ранения
© ГСЧС Николаевской области

Оккупанты обстреляли Николаевскую область в понедельник, 23 мая. В результате обстрела 15 человек получили ранения, отметила глава Николаевской областной рады Анна Замазеева в Telegram.

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Снова досталось городу Николаеву и населенным пунктам на границе с Херсонской областью. За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - подчеркнула Замазеева.

Пострадавшие получают медицинскую помощь.

В настоящее время в больницах Николаевской области находятся 162 гражданина, пострадавших от атак оккупантов.


Анна Конюченко, ZN.ua

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