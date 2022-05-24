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2022-05-24
Войска РФ обстреляли Николаевскую область: 15 человек получили ранения
В больницах находятся 162 гражданина, пострадавших в результате действий оккупантов, информирует
© ГСЧС Николаевской области
Оккупанты обстреляли Николаевскую область в понедельник, 23 мая. В результате обстрела 15 человек получили ранения, отметила глава Николаевской областной рады Анна Замазеева в
"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Снова досталось городу Николаеву и населенным пунктам на границе с Херсонской областью. За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - подчеркнула Замазеева.
Пострадавшие получают медицинскую помощь.
В настоящее время в больницах Николаевской области находятся 162 гражданина, пострадавших от атак оккупантов.
Анна Конюченко, ZN.ua